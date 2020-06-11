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«Пирелли» привезёт разные комплекты шин на этапы в Великобритании

«Пирелли» привезёт разные комплекты шин на этапы в Великобритании
Авто / Формула-1 0

Компания «Пирелли», официальный поставщик шин для Формулы-1, назвала составы, которые получат команды на первых восьми этапах сезона.

На первых трёх этапах сезона (две гонки в Австрии и Гран-при Венгрии) «Пирелли» привезёт средние составы — С2, С3 и С4. На два этапа в Великобритании команды получат разные комплекты шин — на первую гонку «Пирелли» привезёт составы С1, С2 и С3, а на второй — те же составы, что и на первые три гонки сезона.

Такие же составы будут использоваться и на гонках в Италии и Бельгии, а в Испанию шинники привезут составы С1, С2 и С3, как и на первую гонку в Великобритании.

Фото: Официальный сайт «Пирелли»

Напомним, в ходе каждого этапа чемпионата команды по правилам получают 13 комплектов резины. При этом на гонку «Пирелли» выбирает два разных комплекта, пилот обязан использовать только один из них, а также комплект самых мягких по составу покрышек, который пилот использует в третьем сегменте квалификации, если пробился туда. Остальные 10 комплектов пилоты используют по своему усмотрению, но шесть из них возвращаются поставщику до начала квалификации.

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