Формула-1 планирует провести две гонки в Бахрейне на разных версиях трассы

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения сразу двух гонок на этапе в Бахрейне. По его словам, конфигурация трассы «Сахир» такова, что позволит организовать две практически разные гонки.

«Одна из привлекательных сторон трассы в Бахрейне заключается в том, что там может быть множество конфигураций: есть что-то близкое к овалу, такая гонка будет захватывающей. К тому же у всех конфигураций высший уровень лицензии, так что у нас есть варианты.

Кроме того, у нас есть несколько хороших европейских трасс. Можем добавить несколько европейских этапов. Но пока ничего не объявляем, так как всё находится на стадии переговоров", — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.