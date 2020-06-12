Баррикелло посоветовал Сайнсу заняться медитацией до перехода в «Феррари»

Бывший пилот «Феррари» Рубенс Баррикелло советует гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу, который после сезона-2020 перейдёт в состав «Скудерии», заняться медитацией, чтобы справляться с волнением.



«Карлос готов морально и физически. Но ему нужно будет контролировать свою тревогу, волнение и страстное желание проявить себя. Он наверняка сразу захочет ринуться в бой. Поэтому я бы посоветовал ему использовать методики, чтобы контролировать свой разум. Для меня медитация стала ключевым элементом успеха, так что рекомендовал бы её. Когда ты работаешь над будущим, это вызывает у тебя тревогу. Именно медитация помогла мне.

Вообще, я нахожу безумием тот факт, что команды уже объявили о своих планах на будущее, хотя впереди целый сезон. Это довольно трудно с ментальной точки зрения для пилота – продолжать работу в коллективе, зная, что покинешь его. Но поскольку возникла пауза, это порядком подогрело интерес болельщиков. Что-то вроде: «О боже, смотрите, в Формуле-1 хоть какие-то изменения». Я просто нахожу это забавным и надеюсь, что нас ждёт отличный 2021 год», — приводит слова Баррикелло Autosport.