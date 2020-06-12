Официально: Гран-при Формулы-1 в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что этапы чемпионата мира в Азербайджане, Сингапуре и Японии в сезоне-2020 не состоятся.

«С глубоким сожалением мы должны объявить о нашем решении отменить Гран-при Азербайджана 2020 года в связи с продолжающейся пандемией коронавируса», — говорится в заявлении, которое опубликовано в твиттер-аккаунте этапа в Баку.

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.