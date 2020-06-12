В «Рейсинг Пойнт» убеждены, что Стролл вскоре будет лучше Переса

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр в очередной раз подчеркнул, что доволен нынешним составом команды, и выразил уверенность, что Лэнс Стролл в скором времени начнёт опережать напарника, Серхио Переса.

«Серхио Перес очень умный и отличный пилот. Хорошо работает на гонках и умеет обращаться с резиной. Лэнс Стролл гораздо моложе, но учится очень быстро. Полагаю, в скором времени он будет опережать Переса», — приводит слова функционера Nextgen-Auto.

По итогам минувшего сезона Серхио Перес занял десятое место в общем зачёте, набрав 52 очка, Стролл завершил сезон на пятнадцатой позиции, записав в актив 21 очко.

Напомним, владельцем команды «Рейсинг Пойнт» является отец Лэнса — Лоуренс Стролл.