Алези: реверсивная решётка совершенно не подходит Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези считает, что идея старта с реверсивной решёткой не подходит Формуле-1.
«Эта идея прекрасно работает в младших Формулах, в Формуле-3, Формуле-4 или Формуле-2. Но реверсивная решётка совершенно не подходит Формуле-1. Когда я участвовал в гонках, инженерам давали гораздо больше свободы, чем сейчас. В гонках могли участвовать машины с разными спецификациями двигателей — V12, V10 и V8. Когда стартовал пятым или шестым с восьмицилиндровым двигателем на „Тиррелле“, моя машина была легче на 30 кг, чем у соперников. В итоге на старте я был сильнее, чем соперники, что очень влияло на общую расстановку сил.
На первых кругах я легко опережал моих кумиров — Айртона Сенну, Найджела Мэнселле, — потому что болид был легче. Но по мере того, как пустели баки, они могли ехать быстрее и снова прорывались вперёд. Это делало гонки интересными и насыщенными событиями. Но сейчас у всех одинаковые двигатели, шины, одинаковая аэродинамика. Топ-команды всегда будут впереди», — приводит слова Алези SkySports.
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