Ферстаппен сошёл с виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана»

Вчера, 13 июня, множество пилотов приняло старт в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Одним из них был лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Но в ходе заездов нидерландец вынужден был отказаться от продолжения борьбы за победу и сошёл с дистанции.

Сначала автомобиль Ферстаппена получил повреждения во время проезда по пит-лейн в результате аварии со странно двигающимся автомобилем «Феррари». Затем серия технических проблем привела ещё к одной аварии, в результате чего Макс вынужден был сойти с дистанции. Экипаж Ферстаппена отработал на трассе около 10 часов.

Напомним, вчера, 14 июня, с дистанции сошёл и двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, но потом организаторы виртуальной гонки разрешили ему вернуться в борьбу.