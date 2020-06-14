Экипаж Rebellion-Williams с Делетразом и Марчьелло выиграл виртуальные «24 часа Ле-Мана»

Пилоты команды Rebellion-Williams Луи Делетраз, Рафаэле Марчьелло, Никодем Вишневски и Куба Брджезински одержали победу в первом в истории виртуальном марафоне «24 часа Ле-Мана». Экипаж команды Rebellion-Williams захватил лидерство после схода экипажа Макса Ферстаппена и Ландо Норриса и уверенно контролировал ход гонки, одержав победу.



Второе место досталось экипажу Тома Дилльмана, третьими стали напарники Rebellion-Williams во главе с Бруно Сенной.



В классе GTE победу отпраздновали гонщики команды «Порше» во главе с Ником Тенди. Вторым стал «Астон Мартин» с Марко Соренсеном в составе, третьим стал экипаж Ромена Грожана.



Напомним, Шарль Леклер сошёл с дистанции после технических проблем и аварии, а Фернандо Алонсо и рубенс Баррикелло закончили гонку 17-ми с большим отставанием.