Боттас – о шансах на первый титул: в физическом и психологическом плане я нахожусь на пике

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, как оценивает свои шансы на завоевание чемпионского титула в сезоне 2020 года.
«Понятно, что это будет особый сезон с меньшим числом гонок, чем планировалось. Каждая ошибка стоит намного больше, чем раньше. На первый план выйдет стабильность. Я много работал над этим со своей командой. У меня есть несколько новых трюков, которые планирую использовать, чтобы сделать пилотаж максимально постоянным.
Уже на тестах в Барселоне чувствовались положительные перемены. В физическом и психологическом плане я нахожусь на пике. Надеюсь, смогу воплотить это в результаты. Я уверен в себе и сделаю всё, чтобы победить», — приводит слова Боттаса GPBlog.
Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.
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