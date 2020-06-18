В Формуле-E предсказывают слияние серии с Формулой-1
Босс Формулы-E Алехандро Агаг убеждён, что в будущем электромоторы станут настолько мощными, что логично будет провести слияние серии с Формулой-1.
«Я большой фанат Формулы-1, всегда был им. Но, думаю, будущее за электромоторами. У Формулы-E есть длинный 25-летний эксклюзивный контракт на проведение формульного чемпионата с электромоторами. Так что это даёт мне некоторое понимание будущего. Однако не знаю, как будет всё развиваться.
Как только электромоторы догонят по скорости двигатели внутреннего сгорания, я не буду видеть причин, чтобы Формула-E и Формула-1 проводили чемпионат раздельно. Но, мне кажется, на это потребуется немало времени", — приводит слова функционера Crash.
- 18 июня 2020
-
22:59
-
21:36
-
20:57
-
20:28
-
18:41
-
16:59
-
16:44
-
15:46
-
14:01
-
12:19
-
12:02
-
10:03
-
08:35
-
00:52
- 17 июня 2020
-
23:51
-
22:53
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
19:06
-
17:32
-
17:25
-
16:15
-
15:35
-
14:23
-
12:02
-
11:39
-
11:25
-
10:37
-
10:15
-
00:47
-
00:35
- 16 июня 2020
-
23:43
-
22:21
-
21:05
Партнерский контент