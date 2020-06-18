В Формуле-E предсказывают слияние серии с Формулой-1

Босс Формулы-E Алехандро Агаг убеждён, что в будущем электромоторы станут настолько мощными, что логично будет провести слияние серии с Формулой-1.

«Я большой фанат Формулы-1, всегда был им. Но, думаю, будущее за электромоторами. У Формулы-E есть длинный 25-летний эксклюзивный контракт на проведение формульного чемпионата с электромоторами. Так что это даёт мне некоторое понимание будущего. Однако не знаю, как будет всё развиваться.

Как только электромоторы догонят по скорости двигатели внутреннего сгорания, я не буду видеть причин, чтобы Формула-E и Формула-1 проводили чемпионат раздельно. Но, мне кажется, на это потребуется немало времени", — приводит слова функционера Crash.