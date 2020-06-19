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Чандхок: ситуация станет довольно странной, если Феттель начнёт выигрывать

Чандхок: ситуация станет довольно странной, если Феттель начнёт выигрывать
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок отметил, что ситуация в «Феррари» станет довольно странной, если Себастьян Феттель с самого начала сезона начнёт обыгрывать Шарля Леклера. Это в свою очередь может подогреть интерес «Мерседеса» к кандидатуре четырёхкратного чемпиона мира.

«Уже на старте в Австрии Феттель может вернуться на вершину внутрикомандного соперничества. Мы уже видели предпосылки к этому в конце прошлого года. После обновлений в Сингапуре он переквалифицировал Шарля в Бразилии и Остине, завоевывал подиумы и вернулся в форму. Если Себ покажет себя тем суперзвездным гонщиком, каким был в прошлом, и станет первым номером, ситуация станет довольно странной», — заявил Чандхок в эфире Sky Sports.

Напомним, Карлос Сайнс перейдёт в «Феррари» после сезона-2020. В итальянской команде он заменит Феттеля. При этом партнёром Ландо Норриса в «Макларене» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.

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