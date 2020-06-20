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Шестой сын Фиттипальди дебютировал в «формулах»

Шестой сын Фиттипальди дебютировал в «формулах»
Авто / Младшие серии 0

Эмерсон Фиттипальди-младший дебютировал в формульных гонках. Накануне сын двукратного чемпиона Формулы-1 и победителя «500 миль Индианаполиса» Эмерсона Фиттипальди провёл первые тесты за рулём болида Формулы-4, сообщает Formula Scout. 13-летний Эмерсон — шестой сын Эмерсона Фиттипальди. Примечательно, что Фиттипальди-младший родился, когда отцу было 60 лет.

«Было весело. Это огромный шаг вперёд по сранвению с картингом. В карте сидишь на полу, а здесь сиденье выше. Болид Формулы-4 быстрее карта, но, по моим субъективным ощущениям, болид воспринимался медленнее, чем карт», — подчеркнул 13-летний гонщик.

В будущем Фиттипальди собирается переехать в Италию, чтобы участвовать в европейских картинговых соревнованиях. Ближайшей зимой Фиттипальди планирует перебраться в „формулы“ — сезон-2021/2022 он планирует провести в мексиканском чемпионате Формулы-4.

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