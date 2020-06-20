Команды Ф-1 вдвое сократят персонал на время Гран-при и будут получать одинаковые шины

Всемирный совет ФИА утвердил очередные изменения в спортивном регламенте Формулы-1, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса.

Так, персонал команд на время проведение Гран-при будет сокращён вдвое. Теперь на этапах будет работать не более 40 человек. Выезды с пит-лейн будут закрываться за 20 минут до старта, а не за 30, как было раньше. Кроме того, команды обязаны будут устанавливать шины за 5 минут до старта гонки, раньше по регламенту это разрешалось делать за 3 минуты до старта.

Значительные изменения произошли и в отношении покрышек. Теперь команды лишены права выбора резины. Всем пилотам будет предоставляться стандартный набор, состоящий из трёх комплектов «медиуима» и восьми — «софта». Невзирая на множество изменений, в ФИА по-прежнему не определились с регламентом проведения церемонии награждения.

Что касается условий работы над болидами нового поколения, то пока командам позволено заняться разработкой тормозных систем на 2022 года. Вопросами аэродинамики можно будет заняться не раньше января 2021 года, сообщает Autosport.