Ди Реста: если Окон станет лидером «Рено», то «Мерседес» может забрать его назад
Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста поделился мнением о новичке «Рено» Эстебане Оконе.
«Сейчас Окону представился новый шанс в карьере, так что он должен держаться за него обеими руками. Во время выступлений в „Рейсинг Пойнт“ он совершенно не стеснялся Серхио Переса и часто доходил до черты в сражениях, что свойственно лучшим пилотам. Если ему в столь юном возрасте удастся повести за собой команду, то „Рено“ можно будет бояться, что „Мерседес“ заберёт Эстебана назад.
Не думаю, что Феттель перейдёт в „Рено“, потому что он по многим показателям попросту не подходит команде. А вот Алонсо может оказаться пилотом, который придаст команде импульс. Он умеет пилотировать, не думая о посторонних вещах», — приводит слова ди Ресты PlanetF1.
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