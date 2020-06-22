Британский мотогонщик погиб в 25 лет в результате аварии на трассе

Британский мотогонщик Бен Годфри погиб в результате аварии на мероприятии No Limits Trackdays, которое проходило на трассе «Донингтон-парк», сообщает The Sun.
25-летний Годфри столкнулся с другим мотоциклистом и упал, получив травмы, несовместимые с жизнью. Он выступал в чемпионате Великобритании по Супербайку.
«Бен действительно был фантастическим молодым человеком. Он всегда улыбался и находил время для всех. Был очень взволнован перед началом сезона и принимал участие во многих гонках за последний месяц. Мы мысленно с его семьей, напарником и командой», — заявил директор серии Марк Нейт.
Коллега британского гонщика по супербайку пилот Гленн Ирвин также отдал дань уважения Годфри.
«Покойся с миром, Бен. Ты ушёл слишком рано. Мои мысли с твоей семьёй, друзьями и командой», — написал Ирвин
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