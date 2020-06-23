Стал известен новый календарь сезона СМП РСКГ, отложенного из-за пандемии

Новый сезон Российской серии кольцевых гонок стартует на автодроме под Дорогобужем совсем скоро, сообщает пресс-служба СМП РСКГ. 11 и 12 июля участники шести классов, среди которых и пилоты новых зачётов SMP GT4 Russia и «Спортпрототип CN», встретятся на «Смоленском кольце», чтобы начать борьбу за новые награды.
Мероприятие будет закрытым и пройдёт без зрителей на трибунах, а все участники будут соблюдать повышенные меры предосторожности и контроля. Зрители могут следить за всеми событиями первого гоночного уик-энда благодаря онлайн-трансляциям на YouTube-канале СМП РСКГ.
ПРОЕКТ КАЛЕНДАРЯ СМП РСКГ-2020 (по состоянию на 22 июня)*
1. 11.07.20 – 12.07.20 – «Смоленское кольцо»
2. 25.07.20 – 26.07.20 – «Игора Драйв» / «Нижегородское кольцо»**
3. 08.08.20 – 09.08.20 – Kazan Ring
4. 22.08.20 – 23.08.20 – Moscow Raceway
5. 05.09.20 – 06.09.20 – «Смоленское кольцо»
6. 19.09.20 – 20.09.20 – «Нижегородское кольцо»
7. 10.10.20 – 11.10.20 – «Крепость Грозная».
*При одобрении Роспотребнадзора.
**Решение о месте проведения второго этапа будет принято 26 июня.
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