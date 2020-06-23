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Уэббер: давление будут испытывать не Сайнс или Леклер, а сама «Феррари»

Уэббер: давление будут испытывать не Сайнс или Леклер, а сама «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что Карлос Сайнс будет готов заменить Себастьяна Феттеля в «Феррари» в следующем году. При этом он отметил, что с давлением придётся столкнуться не испанцу или его будущему партнёру Шарлю Леклеру, а самой «Скудерии».

«Удивлён ли я, что «Феррари» взяла Сайнса на замену Феттеля. Не особо. Карлос хорошо вписывается в «Скудерию» с его джентльменскими качествами, и он отлично подходит для итальянской культуры и языка. В конце концов, он быстр и будет полезен для бренда. Так почему бы и нет, тем более что у него был столь сильный сезон в 2019 году.

Если говорить о давлении, то оно, как по мне, будет оказываться не на Сайнса и Леклера, а на саму «Феррари». Людям в Маранелло придётся хорошо потрудиться, чтобы выполнить свою работу и предоставить пилотам необходимые условия», — приводит слова Уэббера GrandPX.

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