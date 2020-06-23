В Шпильберг привезли более 10000 тестов на коронавирус

В Шпильберг, где вскоре пройдёт открытие сезона Формулы-1, привезли более 10 тыс. тестов на коронавирус, сообщает Borkener Zeitung.

Тесты будут проводить представители компании Eurofins Genomics. Её представитель Зигфрид Шнабль рассказал, что на автодром «Ред Булл Ринг» будут допущены только те из 3 тысяч причастных к этапу в Австрии, чей результат теста будет отрицателен.

«Все, кто будут работать на автодроме, а это около 3000 человек, фактически попадут в красную зону. Им будет позволено появляться на территории автодрома только в случае отрицательного результата. При этом тесту должно быть не более четырёх дней», — сказал Шнабль.

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.