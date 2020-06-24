Конкурент «КАМАЗ-мастера» Вязович нацелился на победу «МАЗа» на «Дакаре»-2021

Руководитель и гонщик спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович заявил, что планирует бороться за победу на «Дакаре»-2021. По словам Вязовича, команда продолжает подготовку к ралли-марафону.



«Рады, что гонка стоит в планах, что работа над маршрутом ведется, так как большая часть сезона в этом году прошла, можно сказать, вхолостую.



Мы нацелены на победу, на призовые места. Будем готовиться, испытывать автомобили, тренироваться. На самом деле осталось не так уж много времени — реально пять месяцев до отправки машин. И они пролетят очень быстро», — цитирует Вязовича "Минск-Новости".



На «Дакаре» 2020 года Вязович занял третье место, уступив двум «КАМАЗам» — Андрею Каргинову и Антону Шибалову.

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