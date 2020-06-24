Конкурент «КАМАЗ-мастера» Вязович нацелился на победу «МАЗа» на «Дакаре»-2021
Руководитель и гонщик спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович заявил, что планирует бороться за победу на «Дакаре»-2021. По словам Вязовича, команда продолжает подготовку к ралли-марафону.
«Рады, что гонка стоит в планах, что работа над маршрутом ведется, так как большая часть сезона в этом году прошла, можно сказать, вхолостую.
Мы нацелены на победу, на призовые места. Будем готовиться, испытывать автомобили, тренироваться. На самом деле осталось не так уж много времени — реально пять месяцев до отправки машин. И они пролетят очень быстро», — цитирует Вязовича "Минск-Новости".
На «Дакаре» 2020 года Вязович занял третье место, уступив двум «КАМАЗам» — Андрею Каргинову и Антону Шибалову.
МАЗ оформил патент на свой капотный болид, Вязович — среди авторов
- 24 июня 2020
-
20:42
-
20:34
-
19:06
-
18:08
-
17:31
-
16:56
-
15:32
-
13:51
-
13:03
-
12:16
-
11:52
-
10:16
-
09:17
-
00:54
- 23 июня 2020
-
23:49
-
21:57
-
21:37
-
19:56
-
18:59
-
17:36
-
16:02
-
14:57
-
13:22
-
12:19
-
12:04
-
11:46
-
09:33
-
09:05
-
00:46
-
00:05
- 22 июня 2020
-
23:17
-
21:55
-
21:02
-
20:02
-
19:02
Партнерский контент