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Конкурент «КАМАЗ-мастера» Вязович нацелился на победу «МАЗа» на «Дакаре»-2021

Конкурент «КАМАЗ-мастера» Вязович нацелился на победу «МАЗа» на «Дакаре»-2021
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Руководитель и гонщик спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович заявил, что планирует бороться за победу на «Дакаре»-2021. По словам Вязовича, команда продолжает подготовку к ралли-марафону.

«Рады, что гонка стоит в планах, что работа над маршрутом ведется, так как большая часть сезона в этом году прошла, можно сказать, вхолостую.

Мы нацелены на победу, на призовые места. Будем готовиться, испытывать автомобили, тренироваться. На самом деле осталось не так уж много времени — реально пять месяцев до отправки машин. И они пролетят очень быстро», — цитирует Вязовича "Минск-Новости".

На «Дакаре» 2020 года Вязович занял третье место, уступив двум «КАМАЗам» — Андрею Каргинову и Антону Шибалову.

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