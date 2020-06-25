«Макларен»: Риккардо – пилот чемпионского калибра

Глава «Макларена» Зак Браун похвалил своего будущего пилота Даниэля Риккардо, отметив его чемпионский потенциал. При этом руководитель коллектива из Уокинга посетовал, что команда пока не может предоставить австралийцу болид способный бороться за титул чемпиона мира.



«Даниэль — пилот чемпионского калибра. Но, я не думаю, что мы сможем дать ему болид, способный бороться за титул, в 2021 году. «Макларен» всё ещё на пути становления. Посмотрим, что произойдёт в сезоне-2022», — приводит слова Брауна GPblog.



Напомним, с сезона 2021 года Риккардо заменит в составе «Макларена» Карлоса Сайнса-младшего, который в свою очередь перейдёт в «Феррари» на место четырёхкратного чемпионат мира Себастьяна Феттеля.