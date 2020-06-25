«Феррари» сообщила о мелких обновлениях к Гран-при Австрии и прорыве в понимании машины

Неназванный представитель «Феррари» сообщил, что болельщикам «Скудерии» не стоит ждать серьёзного прорыва в скорости на первом этапе в Австрии. Однако он заверил, что в скором времени ситуация изменится, так как итальянскому коллективу удалось разобраться с концептуальными недостатками шасси и силовой установки.
«Мы подготовим очень небольшие изменения в болиде к первой гонке. Для нас было важнее лучше понять SF1000. Мы действительно сделали огромный шаг вперёд. Первые значительные модификации, вероятно, появятся только после Гран-при Венгрии», — приводит слова представителя «Скудерии» Auto Motor und Sport.
Ранее различные источники сообщали, что «Феррари» готовит масштабные новшества: более тонкий нос, изменённые коробку передач и заднюю ось, а также силовую установку с прибавкой в 30 лошадиных сил к мощности.
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