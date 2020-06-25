«Ред Булл» опубликовал видео со съёмочного дня на «Сильверстоуне»

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала видео со съёмочного дня, проведённого на автодроме в Сильверстоуне.



Напомним, Макс Ферстаппен не смог принять участие в съёмочном дне и обкатать болид на трассе «Сильверстоун» из-за карантинных ограничений в Великобритании. Весь день отдали Александеру Албону.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в официальном «твиттере» команды «Ред Булл».

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.