Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Ред Булл» опубликовал видео со съёмочного дня на «Сильверстоуне»

«Ред Булл» опубликовал видео со съёмочного дня на «Сильверстоуне»
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала видео со съёмочного дня, проведённого на автодроме в Сильверстоуне.

Напомним, Макс Ферстаппен не смог принять участие в съёмочном дне и обкатать болид на трассе «Сильверстоун» из-за карантинных ограничений в Великобритании. Весь день отдали Александеру Албону.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в официальном «твиттере» команды «Ред Булл».

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020