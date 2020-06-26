Латифи показал ещё одну радугу на «Уильямсе» во время подгонки сиденья

Пилот «Уильямса» Николас Латифи опубликовал на своей странице в «Твиттере» фотографию с процедуры подгонки сиденья. На снимке виден ещё один символ радуги на болиде, который было трудно разглядеть на официальной презентации новой ливреи болида.
Изображение радуги — это часть новой инициативы под названием We Race As One. Аналогичный символ размещён и на заднем антикрыле болида «Уильямса».
Фото доступно на странице Николаса Латифи в «Твиттере».
Сегодня, 26 июня, команда «Уильямс», которая ранее расторгла соглашение с титульным спонсором ROKiT, презентовала новую ливрею своего болида. Теперь он практически полностью окрашен в белый цвет. На боковых понтонах появились спонсорские логотипы канадского производителя питания SOFINA, а на верхнем воздухозаборнике — производителя кофе Lavazza.
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