«Рено» привезёт в Австрию тройное обновление

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что команда из Энстоуна готовит к Гран-при Австрии большие обновления болида. «Рено» привезёт на «Ред Булл Ринг» все новинки, которые готовились внедрять поэтапно на гонках во Вьетнаме, Нидерландах и Испании.
Вместе с тем, он призвал болельщиков не обольщаться и не ждать серьёзного прорыва.
«Обновления готовятся. Нам потребовалось приложить серьёзные усилия, чтобы собрать воедино все новинки, которые мы должны были внедрять во Вьетнаме, Нидерландах и Испании. Да, эти этапы не состоялись, но подготовленные новинки мы привезём в Австрию.
Сразу же хочу призвать не обольщаться. Не нужно больших ожиданий, потому что мы знаем, что в прошлом году у нас был действительно плохой болид. Так что мы просто надеемся на постепенное улучшение. Мы по-прежнему не знаем, насколько конкурентоспособными были на зимних тестах. Мне сложно об этом говорить", — приводит слова Абитебуля Crash.
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