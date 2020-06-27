Вместо моторхоумов в Шпильберге появятся тенты и навесы

Руководство Формулы-1 продолжает подготовку к проведению этапа Гран-при Австрии в условиях карантина. Очередное новшество, вызванное ограничительными мерами, связано с появлениями в паддоке тентов и навесов. Они заменят традиционные моторхоумы, монтаж которых требует дополнительных рабочих рук и может привести к нарушениям условий изоляции.

Глава отдела логистики «Мерседеса» Карл Фэнсон рассказал, как будут проходить рабочие процессы на «Ред Булл Ринг».

«Это будет не самый обычный европейский этап, потому что здесь не будет моторхоумов. Кроме того, мы договорились с Формулой-1 переместить грузовики подальше от гаражей и поставить вместо них тенты и навесы. Это создаст нам больше свободного пространства, нам будет легче соблюдать дистанцию и это облегчит работу.

Что касается работы с поставщиками, то топливо обычно нам доставляется непосредственно в гараж, а наши сотрудники идут за шинами непосредственно к «Пирелли». Теперь у нас будет точка, куда будут доставляться топливо и шины, а наши сотрудники будут их забирать", — приводит слова Фэнсона F1i.