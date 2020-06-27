Хэмилтон хотел бы видеть этап Формулы-1 в Африке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что Формуле-1 необходимо проводить этап чемпионата на африканском континенте.



«Какой регион выбрал бы для нового Гран-при Формулы-1? Это легко, Африка. Важно вернуться туда. В настоящее время этапы Формулы-1 проводятся в разных странах, но там почти ничего из-за этого не меняется. Думаю, такие мероприятия должны что-то оставлять после себя. Так что Африка — одна из самых главных локаций. Не думаю, что в этом случае должна идти речь только о деньгах, нужно думать и о людях», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPBlog.



Ранее бывший коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес говорил о необходимости проводить этап Формулы-1 на африканском континенте.