Экклстоун: не виноват, что я белый

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун отреагировал на критику, обрушившуюся на него после того, как он заявил, что чернокожие порой даже большие расисты, чем белые.

«Я не против чернокожих, как раз-таки наоборот. Они мне всегда нравились. Вообще, отец Льюиса Хэмилтона вёл со мной кое-какие дела. Я никогда не считал себя расистом. На протяжении многих лет встречал белых людей, которые мне не нравились, но такого никогда не было с чёрными. За мою жизнь меня грабили несколько раз, однажды меня ограбили три чернокожих парня, я попал в больницу, но даже после этого не имел ничего против афроамериканцев. Никогда не думал о том, что Хэмилтон чернокожий. Для меня он просто Льюис.

Что касается расизма, если чёрного или белого человека не берут на работу, то нужно понимать, происходит это из-за цвета кожи или из-за того, что эта работа ему не по плечу. Говорю именно об этом.

Я против всех этих маршей. Люди выходят на протесты, организованные квазимарксистами. Они хотят снести власть полиции, что приведёт к катастрофе. При этом, если спросить, против чего они протестуют, они, скорее всего, даже не найдут ответа.

Я не виноват, что белый. Кроме того, я меньше ростом, чем кто-то другой. Меня дразнили в школе, и я понял, что мне нужно что-то предпринимать. Чёрным следует позаботиться о себе", — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.