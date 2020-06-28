Экклстоун: не виноват, что я белый

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун отреагировал на критику, обрушившуюся на него после того, как он заявил, что чернокожие порой даже большие расисты, чем белые.
«Я не против чернокожих, как раз-таки наоборот. Они мне всегда нравились. Вообще, отец Льюиса Хэмилтона вёл со мной кое-какие дела. Я никогда не считал себя расистом. На протяжении многих лет встречал белых людей, которые мне не нравились, но такого никогда не было с чёрными. За мою жизнь меня грабили несколько раз, однажды меня ограбили три чернокожих парня, я попал в больницу, но даже после этого не имел ничего против афроамериканцев. Никогда не думал о том, что Хэмилтон чернокожий. Для меня он просто Льюис.
Что касается расизма, если чёрного или белого человека не берут на работу, то нужно понимать, происходит это из-за цвета кожи или из-за того, что эта работа ему не по плечу. Говорю именно об этом.
Я против всех этих маршей. Люди выходят на протесты, организованные квазимарксистами. Они хотят снести власть полиции, что приведёт к катастрофе. При этом, если спросить, против чего они протестуют, они, скорее всего, даже не найдут ответа.
Я не виноват, что белый. Кроме того, я меньше ростом, чем кто-то другой. Меня дразнили в школе, и я понял, что мне нужно что-то предпринимать. Чёрным следует позаботиться о себе", — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.
- 28 июня 2020
-
11:18
-
10:28
-
01:08
- 27 июня 2020
-
23:56
-
22:02
-
21:00
-
19:49
-
19:09
-
17:52
-
16:43
-
15:51
-
14:47
-
13:24
-
12:12
-
11:47
-
11:03
-
09:59
-
01:02
-
01:00
- 26 июня 2020
-
23:53
-
23:38
-
23:00
-
21:48
-
20:48
-
19:59
-
19:16
-
17:59
-
15:51
-
15:21
-
14:39
-
12:47
-
12:02
-
11:21
-
10:05
-
09:29