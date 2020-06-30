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Гонщики Формулы-1 обсудят, вставать ли на колено на Гран-при Австрии

Гонщики Формулы-1 обсудят, вставать ли на колено
Гонщики Формулы-1 обсудят, вставать ли на колено на Гран-при Австрии
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что пилоты Формулы-1 вместе обсудят во время Гран-при Австрии, поддержат ли они движение Black Lives Matter перед стартом гонки. Не исключено, что пилоты одновременно присядут на одно колено — это жест поддержки протестующих против расового неравенства.

«Некоторые гонщики уже говорили про это. Если мы собираемся сделать это, то должны сделать это всё на стартовой решётке. Мы сделаем то, что можем, чтобы показать, что нас волнует каждый и мы уважаем каждого. Мы сделаем то, что будет правильным, когда настанет момент.

Я хочу быть лучше любого другого гонщика, но у каждого должны быть равные возможности и равное обращение. Нечестно, что к людям относятся по-разному из-за их расы», — приводит слова Норриса BBC.

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