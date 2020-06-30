Сироткин поблагодарил «Рено» за доверие
Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин, подписавший контракт с «Рено» в качестве резервиста, поблагодарил французскую команду за оказанное доверие.
«Очень рад вновь присоединиться к Renault DP World F1 Team в роли третьего и резервного пилота. Хорошо знаком с командой и всем коллективом. Полностью поддерживаю их амбиции и готов сделать всё от меня зависящее для достижения необходимого результата. Спасибо команде за оказанное доверие», — написал Сироткин на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.
Напомним, Сироткин работал в качестве резервиста в «Рено» и «Макларене». В 2018 году выступал в качестве боевого пилота в составе «Уильямса».
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