Сироткин поблагодарил «Рено» за доверие

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин, подписавший контракт с «Рено» в качестве резервиста, поблагодарил французскую команду за оказанное доверие.

«Очень рад вновь присоединиться к Renault DP World F1 Team в роли третьего и резервного пилота. Хорошо знаком с командой и всем коллективом. Полностью поддерживаю их амбиции и готов сделать всё от меня зависящее для достижения необходимого результата. Спасибо команде за оказанное доверие», — написал Сироткин на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.

Напомним, Сироткин работал в качестве резервиста в «Рено» и «Макларене». В 2018 году выступал в качестве боевого пилота в составе «Уильямса».