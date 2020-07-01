Феттель: готов выложиться по полной в последнем сезоне за «Феррари»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился ожиданиями перед стартом сезона-2020, который станет для него последним в составе «Скудерии».



«Ни для кого не секрет, что мы все очень хотим вернуться на трассу, ведь прошло уже так много времени. Поначалу перерыв был приятным. Обычно у нас мало времени, чтобы провести его с семьёй и друзьями. Но теперь настала пора вернуться в привычное русло. Я готов выложиться по полной в последнем сезоне за «Феррари», хотя без поддержки болельщиков это будет трудно.

Австрийская трасса похожа на скоростную карусель. Мне это по душе, особенно потому, что автодром находится высоко в горах, которые я люблю. Будет непривычно проводить сразу по две гонки на одном треке. Ведь для второго этапа будет очень много данных. Кроме того, нужно быть реалистами, когда речь заходит о расстановке сил после зимних тестов. Но мы не падаем духом», — приводит слова Феттеля Planet F1.