Феттель: готов выложиться по полной в последнем сезоне за «Феррари»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился ожиданиями перед стартом сезона-2020, который станет для него последним в составе «Скудерии».
«Ни для кого не секрет, что мы все очень хотим вернуться на трассу, ведь прошло уже так много времени. Поначалу перерыв был приятным. Обычно у нас мало времени, чтобы провести его с семьёй и друзьями. Но теперь настала пора вернуться в привычное русло. Я готов выложиться по полной в последнем сезоне за «Феррари», хотя без поддержки болельщиков это будет трудно.
Австрийская трасса похожа на скоростную карусель. Мне это по душе, особенно потому, что автодром находится высоко в горах, которые я люблю. Будет непривычно проводить сразу по две гонки на одном треке. Ведь для второго этапа будет очень много данных. Кроме того, нужно быть реалистами, когда речь заходит о расстановке сил после зимних тестов. Но мы не падаем духом», — приводит слова Феттеля Planet F1.
- 1 июля 2020
-
12:04
-
10:46
-
09:57
-
08:53
-
00:27
- 30 июня 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:48
-
20:39
-
19:58
-
18:52
-
18:37
-
18:34
-
17:53
-
17:02
-
16:42
-
14:47
-
14:10
-
13:29
-
13:14
-
13:11
-
13:08
-
13:06
-
12:17
-
11:46
-
11:26
-
09:28
-
08:58
-
00:53
- 29 июня 2020
-
23:10
-
21:45
-
20:34
-
19:56
-
18:54
-
17:54