Хорнер: Албон может стать главным сюрпризом сезона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение пилот его команды Александер Албон может удивить болельщиков в новом сезоне своими хорошими выступлениями.



«Люди иногда забывают, что это будет лишь второй его сезон в Формуле-1. В первой части прошлого — у него не было возможность бороться в лидирующей группе. Его переход в «Ред Булл» стал настоящим крещением огнём, и Алекс справился с задачей невероятно хорошо.



Вообще, он отлично справляется с давлением. Думаю, он сможет добиться прогресса в нынешнем сезоне, продолжив начатое в 2019 году. У него точно будут для этого возможности. Так что, я полагаю, что Албон может стать главным сюрпризом сезона во многих отношениях», — приводит слова GPFans.