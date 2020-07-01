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Хорнер: Албон может стать главным сюрпризом сезона

Хорнер: Албон может стать главным сюрпризом сезона
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение пилот его команды Александер Албон может удивить болельщиков в новом сезоне своими хорошими выступлениями.

«Люди иногда забывают, что это будет лишь второй его сезон в Формуле-1. В первой части прошлого — у него не было возможность бороться в лидирующей группе. Его переход в «Ред Булл» стал настоящим крещением огнём, и Алекс справился с задачей невероятно хорошо.

Вообще, он отлично справляется с давлением. Думаю, он сможет добиться прогресса в нынешнем сезоне, продолжив начатое в 2019 году. У него точно будут для этого возможности. Так что, я полагаю, что Албон может стать главным сюрпризом сезона во многих отношениях», — приводит слова GPFans.

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