Формула-1 показала новый автомобиль безопасности. Он с радугой

Перед началом сезона-2020 организаторы Формулы-1 представили новые автомобиль безопасности и медицинскую машину, которые будут задействованы в гонках в течение текущего чемпионата.

Автомобилем безопасности, которым традиционно управляет немец Бернд Майландер, снова стало 585-сильное купе Mercedes-AMG GT R. Машина дополнительно оснащена усиленными тормозами и каркасом безопасности, а также необходимым оборудованием — проблесковыми маячками, системами связи и видеонаблюдения.

Медицинской машиной вновь будет 510-сильный универсал Mercedes-AMG C 63 S Estate, оснащение которой повторяет оборудование автомобиля безопасности, но дополнено комплектом реанимационного оборудования и медицинских инструментов в багажнике.

Особенностью обоих служебных Mercedes-AMG в 2020 году стала ливрея. Автомобили сохранили базовый серебристый цвет кузова, чёрные логотипы серии, но в дополнение к ним на капоте и бортах появилась радуга и хештег #WeRaceAsOne как иллюстрация инициативы Формулы-1 по борьбе с расизмом и дискриминацией любого рода.

Mercedes-AMG GT R и Mercedes-AMG C 63 S Estate Фото: Mercedes-Benz