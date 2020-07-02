Формула-1 показала новый автомобиль безопасности. Он с радугой

Перед началом сезона-2020 организаторы Формулы-1 представили новые автомобиль безопасности и медицинскую машину, которые будут задействованы в гонках в течение текущего чемпионата.
Автомобилем безопасности, которым традиционно управляет немец Бернд Майландер, снова стало 585-сильное купе Mercedes-AMG GT R. Машина дополнительно оснащена усиленными тормозами и каркасом безопасности, а также необходимым оборудованием — проблесковыми маячками, системами связи и видеонаблюдения.
Медицинской машиной вновь будет 510-сильный универсал Mercedes-AMG C 63 S Estate, оснащение которой повторяет оборудование автомобиля безопасности, но дополнено комплектом реанимационного оборудования и медицинских инструментов в багажнике.
Особенностью обоих служебных Mercedes-AMG в 2020 году стала ливрея. Автомобили сохранили базовый серебристый цвет кузова, чёрные логотипы серии, но в дополнение к ним на капоте и бортах появилась радуга и хештег #WeRaceAsOne как иллюстрация инициативы Формулы-1 по борьбе с расизмом и дискриминацией любого рода.
Mercedes-AMG GT R и Mercedes-AMG C 63 S Estate
Mercedes-AMG GT R
Фото: Mercedes-Benz
- 2 июля 2020
-
12:28
-
11:46
-
11:30
-
11:15
-
09:52
-
09:30
-
08:49
-
00:49
- 1 июля 2020
-
23:57
-
22:45
-
21:02
-
20:04
-
18:57
-
17:16
-
15:41
-
15:28
-
14:58
-
14:35
-
13:42
-
12:04
-
10:46
-
09:57
-
08:53
-
00:27
- 30 июня 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:48
-
20:39
-
19:58
-
18:52
-
18:37
-
18:34
-
17:53
-
17:02
-
16:42