Абитебуль рассказал о сообщениях, которые получил от Марко после тестов «Рено» в Австрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко был не очень доволен, что руководство трассы в Шпильберге пошло навстречу «Рено» и разрешило провести тесты перед стартом сезона. Руководитель французского коллектива Сириль Абитебуль сообщил, что даже получил несколько смс от функционера австрийской команды.
«Уже в субботу мы узнаем, были ли эти тесты так ценны. Если в пятницу будет дождь, то они могут дать нам двойную выгоду.
Мы должны были решить вопрос с этими тестами несколько месяцев назад, в то время у нас не было абсолютно никакой гарантии, что они состоятся. Хельмут, очевидно, не был в курсе. Он решил, что мы преследуем другие цели. Но на самом деле наша команда лишь попыталась дать возможность пилотам размяться. Марко выступил с комментариями и даже написал мне несколько сообщений.
Наши пилоты проехали по 120 и 130 кругов каждый, это помогло им прийти в форму. И даже на машине двухлетней давности им удалось отработать базовые настройки. Это может сэкономить нам немного времени, как я уже говорил, особенно если трасса в пятницу будет мокрой», — приводит слова Абитебуля GrandPX.
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