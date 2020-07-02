Феттель заявил, что «Феррари» не предлагала ему новый контракт, и не исключил ухода из Ф-1

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал решение команды не заключать с ним новый контракт после истечения нынешнего соглашения в конце 2020 года. Ходили слухи, что «Скудерия» предлагала Феттелю контракт с существенным сокращением зарплаты.



«Очевидно, для меня стало сюрпризом, когда мне позвонил Маттиа и сказал, что у команды нет намерения продолжать со мной сотрудничество. У нас никогда не было никаких обсуждений, мне не делали предложения о контракте, а потому не было и никакого камня преткновения», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.



Немец добавил, что ещё только планирует определиться с собственным будущим.



«Я хочу удостовериться, что приму правильное решение. Я многого достиг в спорте, мотивирован и стремлюсь добиться большего. Для этого мне нужна правильная техника и правильные люди вокруг — именно это я сейчас и ищу. Если предоставится хорошая возможность, то решение будет очевидным. Если нет, то, возможно, я поищу что-то ещё.



Пауза или завершение карьеры? Не знаю. Как я уже сказал, если всё сложится как надо, то хочу продолжить, так как чувствую, что ещё могу выдать намного больше. Если же нет, то, возможно, настанет момент для чего-то другого. Но если ты готов, скажем так, захлопнуть за собой дверь, то должен быть готов именно её захлопнуть, а не захлопнуть и потом ожидать, что она снова распахнётся. Я не тороплюсь. Вероятно, следующие недели и месяцы принесут больше ясности», — заявил гонщик.

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