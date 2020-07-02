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Боттас показал, как изменил дизайн шлема в рамках борьбы с расовым неравенством

Боттас показал, как изменил дизайн шлема в рамках борьбы с расовым неравенством
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас опубликовал фотографию с обновлённым дизайном своего гоночного шлема. «Мерседес» анонсировал, что Боттас и его напарник по команде Льюис Хэмилтон скорректируют дизайн шлемов после того, как «Серебряные стрелы» перекрасили гоночные болиды в чёрный цвет в рамках акции по борьбе с расовым неравенством.

Боттас добавил на тыльную часть шлема рисунок, на котором люди разных национальностей держатся за руки. Валттери сопроводил рисунок хештегом #StrongerTogether (#ВместеСильнее).

Посмотреть фотографию можно в твиттер-аккаунте Валттери Боттаса.

Первая гонка сезона-2020 Формулы-1 пройдёт в воскресенье, 5 июля.

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