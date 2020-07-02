Леклер на 99% уверен, что в 2020 году «Феррари» будет медленнее, чем в минувшем сезоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не излучает оптимизма в преддверии старта сезона. У монегаска почти нет сомнений, что в 2020 году «Скудерия» будет менее конкурентоспособной, чем в 2019 году.

«Очевидно, что сейчас мы не там, где бы хотели быть. Мне кажется, нынешний сезон станет для нас настоящим вызовом. Определённо нам будет непросто. Мы ждём результатов квалификации, чтобы понять наше точное положение. Но я на девяносто девять процентов уверен, что в 2020 году мы будем медленнее, чем в минувшем сезоне. Во время вынужденного перерыва мы постарались приложить максимум усилий и привезём обновления в Венгрию, мы не успели подготовить их к старту чемпионата. Будет интересно посмотреть, где мы окажемся», — приводит слова Леклера The Race.