Феттель рассказал, как грядущий уход из «Феррари» повлияет на его борьбу с Леклером

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, которые покинет «Скудерию» в конце 2020 года, прокомментировал борьбу со своим напарником Шарлем Леклером в предстоящем сезоне.



«Конечно, если возникнет ситуация и это будет иметь смысл, то оба пилота станут помогать друг другу. Не думаю, что мой истекающий контракт как-то повлияет на это. Но в то же время вы гоняетесь за себя. Я не планирую облегчать жизнь Шарля. Мы боролись друг с другом в прошлом и будем продолжать это делать», — приводит слова Феттеля пресс-служба Формулы-1.



Чемпионат мира Формулы-1 стартует уже сегодня, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.