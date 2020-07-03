Феттель рассказал, как грядущий уход из «Феррари» повлияет на его борьбу с Леклером

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, которые покинет «Скудерию» в конце 2020 года, прокомментировал борьбу со своим напарником Шарлем Леклером в предстоящем сезоне.
«Конечно, если возникнет ситуация и это будет иметь смысл, то оба пилота станут помогать друг другу. Не думаю, что мой истекающий контракт как-то повлияет на это. Но в то же время вы гоняетесь за себя. Я не планирую облегчать жизнь Шарля. Мы боролись друг с другом в прошлом и будем продолжать это делать», — приводит слова Феттеля пресс-служба Формулы-1.
Чемпионат мира Формулы-1 стартует уже сегодня, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.
- 3 июля 2020
-
09:54
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
08:47
-
00:50
- 2 июля 2020
-
23:35
-
22:57
-
21:59
-
21:17
-
20:43
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:45
-
19:20
-
18:57
-
18:31
-
18:20
-
17:43
-
16:59
-
16:06
-
15:30
-
15:00
-
14:26
-
14:00
-
13:32
-
13:18
-
12:28
-
11:46
-
11:30
-
11:15
-
09:52
-
09:30
-
08:49