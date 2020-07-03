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«Феррари» и «Рено» придётся провести сезон-2020 Формулы-1 со старыми версиями моторов

«Феррари» и «Рено» придётся провести сезон-2020 Формулы-1 со старыми версиями моторов
Авто / Формула-1 0

Заводские команды «Феррари» и «Рено», а также их клиенты будут вынуждены провести весь сезон-2020 Формулы-1 без обновлений силовой установки, сообщает The Race. «Феррари» и «Рено» не успели подготовить новые версии моторов к Гран-при Австрии. Согласно правилам на 2020 год, мотористы не имеют права привозить на Гран-при обновления двигателей, если они не связаны с повышением надёжности. Такое решение было принято для сокращения расходов.

«У нас такие же моторы, как в Австралии. Мы на долгое время закрывали базу, так что было мало времени на разработку. Мы не привезли ничего отличающегося, и теперь силовой блок заморожен на сезон. Знаю, что другие производители имели возможность продолжать работу. Это часть игры. Это часть всех компромиссов, принятых нами во время паузы ради будущего спорта», — заявил глава «Феррари» Маттиа Бинотто.

«Нам пришлось прийти к некоторым решениям, и одним из них была пауза в развитии двигателя и концентрация на том, каким будет следующий шаг, — это мы обсудим позднее. Но это означает, что мы не ждём никаких обновлений мотора в этом году», — добавил руководитель «Рено» Сириль Абитебуль.

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