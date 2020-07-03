Албон прокомментировал 13-й результат во второй тренировке Гран-при Австрии

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии.



«Сегодня ощущения были хорошими, было приятно вернуться за руль. Я доволен тем, что мы вновь приступили к работе. Думаю, все сразу же начали работать на максимуе, чему я был удивлён! Мы давно не проезжали так много кругов, так что можно многое изучить перед субботой. Есть пара вещей, над которыми нам нужно поработать, всегда можно чуть отыграть благодаря пилотажу и настройкам, так что мы посмотрим, где окажемся завтра, но мы знаем, что нужно делать.



Нужно приближаться к пределу, а здесь опасные бордюры, некоторые из них могут стать „убийцами“ передних антикрыльев, если атаковать слишком сильно. Но в целом ощущения от машины хорошие, и я с нетерпением жду субботы», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».