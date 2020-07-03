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В «Альфа Таури» рассказали об основной проблеме с машиной во время тренировок

В «Альфа Таури» рассказали об основной проблеме с машиной во время тренировок
Авто / Формула-1 0

Главный инженер «Альфа Таури» Гийом Дезотё рассказал, как для его команды прошли пятничные тренировки Гран-при Австрии.

«Сегодня у нас была сложная первая тренировка, во время которой возникло несколько операционных проблем, а кроме того, были сложности с поиском хорошего баланса машины. Погода тоже не помогала — в плане сырой трассы в начале сессии. После внесения ряда корректировок в настройки между сессиями мы существенно улучшили машину и пилоты были счастливее. Но нам всё ещё не хватает сцепления спереди на третьем секторе, который очень требователен к передним шинам.

Нам нужно проанализировать все данные и понять, где мы находимся в плане конкурентоспособности. Средняя группа вновь выглядит очень плотной, так что нам нужно оптимизировать каждый аспект машины, чтобы суметь бороться за высокие места», — приводит слова Дезотё пресс-служба «Альфа Таури».

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