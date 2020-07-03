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Перес: разрывы с «Феррари» и «Ред Булл» очень маленькие, «Рено» тоже совсем рядом

Перес: разрывы с «Феррари» и «Ред Булл» очень маленькие, «Рено» тоже совсем рядом
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Австрии и примерный расклад сил в Формуле-1.

«Хороший день. Мы показали, что у этой машины огромный потенциал, и я думаю, что люди на базе проделали превосходную работу. У нас впереди много работы, но мы хорошо смотримся. Надеюсь, завтра, когда все подтянутся, мы по-прежнему будем на таком уровне. А там посмотрим, кто где находится.

Разрывы с «Феррари» и «Ред Булл» очень маленькие, «Рено» тоже совсем рядом, так что посмотрим, где мы в самом деле располагаемся.

Будет очень интересно, когда температура трассы вырастет. Я ещё не пилотировал в таких условиях, так что будет любопытно», — приводит слова Переса Planet F1.

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