Немецкая пилотесса раскритиковала телеканал за пиар на Шумахерах

Немецкая пилотесса Формулы-3 София Флёрш осталась крайне недовольна фотоанонсом, который сделал немецкий телеканал Sky Sport к Гран-при Австрии. Телевизионщики анонсировали «Шуми-выходные»: Ральф Шумахер отработает как эксперт сессии Формулы-1, его сын Давид выступит в Формуле-3, а сын Михаэля Шумахера проведёт этап Формулы-2.
Флёрш данный подход абсолютно не понравился: «Немецкие медиа… Без комментариев. Есть только один знаменитый Шумахер. И его на картинке нет. В автоспорте есть несколько немецких гонщиков, которых надо продвигать».
В квалификации Формулы-3 Флёрш заняла 28-е место, после чего один из пользователей указал ей на это как причину игнорирования со стороны СМИ. Флёрш парировала, что у неё не работала система DRS, чем и была вызвана большая часть отставания.
- 3 июля 2020
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