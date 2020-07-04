Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Источник: «Мерседес» предложит Хэмилтону контракт на $ 25 млн. Льюис хочет в 2 раза больше

Источник: «Мерседес» предложит Хэмилтону контракт на $ 25 млн. Льюис хочет в 2 раза больше
Авто / Формула-1 0

В переговорах между «Мерседесом» и шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном может возникнуть кризис, сообщает Daily Mail. По данным издания, немецкая команда не готова удовлетворить финансовые аппетиты Хэмилтона. На днях появились сообщения, что Льюис хотел бы ежегодно зарабатывать $ 50 млн. В то же время руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не намерен предлагать Хэмилтону больше, чем 25 млн, — это существенно меньше, чем получает пилот даже по нынешнему соглашению ($ 45 млн).

«Мерседес» объяснит Хэмилтону, что финансовая ситуация в мире сильно изменилась после пандемии коронавируса.

Интересно, что во время обсуждения поправок в лимит на бюджеты Вольф предлагал установить верхний предел и для зарплат гонщиков, который составил бы как раз $ 25 млн.

Если «Мерседес» будет твёрдо стоять на своём, а Хэмилтон не пойдёт на сокращение зарплаты, это может открыть в команде сразу две вакансии (контракт Валттери Боттаса также не подтверждён) и дать шанс покидающему «Феррари» Себастьяну Феттелю.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020