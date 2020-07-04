Источник: «Мерседес» предложит Хэмилтону контракт на $ 25 млн. Льюис хочет в 2 раза больше

В переговорах между «Мерседесом» и шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном может возникнуть кризис, сообщает Daily Mail. По данным издания, немецкая команда не готова удовлетворить финансовые аппетиты Хэмилтона. На днях появились сообщения, что Льюис хотел бы ежегодно зарабатывать $ 50 млн. В то же время руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не намерен предлагать Хэмилтону больше, чем 25 млн, — это существенно меньше, чем получает пилот даже по нынешнему соглашению ($ 45 млн).



«Мерседес» объяснит Хэмилтону, что финансовая ситуация в мире сильно изменилась после пандемии коронавируса.



Интересно, что во время обсуждения поправок в лимит на бюджеты Вольф предлагал установить верхний предел и для зарплат гонщиков, который составил бы как раз $ 25 млн.



Если «Мерседес» будет твёрдо стоять на своём, а Хэмилтон не пойдёт на сокращение зарплаты, это может открыть в команде сразу две вакансии (контракт Валттери Боттаса также не подтверждён) и дать шанс покидающему «Феррари» Себастьяну Феттелю.