Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Чемпион NASCAR пропустит гонку впервые с 2001 года из-за положительного теста на COVID-19

Чемпион NASCAR пропустит гонку впервые с 2001 года из-за положительного теста на COVID-19
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Семикратный чемпион серии NASCAR Джимми Джонсон пропустит гонку серии в Индианаполисе, которая должна состояться 5 июля, сообщает CNN. Причиной этого стал положительный тест на коронавирус. Джонсон прошёл тест 3 июля после того, как узнал, что коронавирус был выявлен у жены, Чандры Джонсон.

«Приоритет — здоровье и безопасность близких и товарищей по команде. Я никогда не пропускал гонки, но знаю, что будет очень трудно наблюдать со стороны за соревнованиями, в которых я должен был принимать участие. Хотя ситуация крайне разочаровывает, собираюсь вернуться готовым к победам и сделать всё для попадания в плей-офф», — подчеркнул Джонсон.

Джимми Джонсон проводит последний сезон в серии. Он уже сообщил, что завершит карьеру после завершения чемпионата. Джонсон пропустит первую гонку за долгое время — на его счету 663 гонки NASCAR подряд.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020