Чемпион NASCAR пропустит гонку впервые с 2001 года из-за положительного теста на COVID-19

Семикратный чемпион серии NASCAR Джимми Джонсон пропустит гонку серии в Индианаполисе, которая должна состояться 5 июля, сообщает CNN. Причиной этого стал положительный тест на коронавирус. Джонсон прошёл тест 3 июля после того, как узнал, что коронавирус был выявлен у жены, Чандры Джонсон.



«Приоритет — здоровье и безопасность близких и товарищей по команде. Я никогда не пропускал гонки, но знаю, что будет очень трудно наблюдать со стороны за соревнованиями, в которых я должен был принимать участие. Хотя ситуация крайне разочаровывает, собираюсь вернуться готовым к победам и сделать всё для попадания в плей-офф», — подчеркнул Джонсон.



Джимми Джонсон проводит последний сезон в серии. Он уже сообщил, что завершит карьеру после завершения чемпионата. Джонсон пропустит первую гонку за долгое время — на его счету 663 гонки NASCAR подряд.