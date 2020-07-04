Чемпион NASCAR пропустит гонку впервые с 2001 года из-за положительного теста на COVID-19

Семикратный чемпион серии NASCAR Джимми Джонсон пропустит гонку серии в Индианаполисе, которая должна состояться 5 июля, сообщает CNN. Причиной этого стал положительный тест на коронавирус. Джонсон прошёл тест 3 июля после того, как узнал, что коронавирус был выявлен у жены, Чандры Джонсон.
«Приоритет — здоровье и безопасность близких и товарищей по команде. Я никогда не пропускал гонки, но знаю, что будет очень трудно наблюдать со стороны за соревнованиями, в которых я должен был принимать участие. Хотя ситуация крайне разочаровывает, собираюсь вернуться готовым к победам и сделать всё для попадания в плей-офф», — подчеркнул Джонсон.
Джимми Джонсон проводит последний сезон в серии. Он уже сообщил, что завершит карьеру после завершения чемпионата. Джонсон пропустит первую гонку за долгое время — на его счету 663 гонки NASCAR подряд.
- 4 июля 2020
-
12:09
-
11:31
-
11:29
-
11:23
-
10:51
-
10:10
-
10:00
-
09:18
-
00:59
- 3 июля 2020
-
22:40
-
22:36
-
22:27
-
22:18
-
21:50
-
21:44
-
21:36
-
20:47
-
20:31
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:22
-
19:18
-
18:58
-
18:46
-
18:40
-
17:43
-
17:29
-
17:16
-
17:10
-
17:03
-
16:52