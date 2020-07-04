Даниил Квят: потерял немного времени из-за пары ошибок

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой он показал тринадцатое время.

«Сложно сказать, чего нам ждать от гонки. Сегодня мы проехали круг, а завтра нас ждёт 71 круг. Квалификация была нормальной, хотя, честно говоря, мой круг был не очень чистым и я потерял немного времени из-за пары ошибок.

Как бы то ни было, с учётом того, что вчера мы были недовольны, сегодня у нас был темп. Мы выжали из машины практически всё. Да, нам не хватило пары десятых, но исторически складывалось так, что эта трасса всегда была не самой простой для нашей команды и сегодня мы показали здесь лучшую форму, чем в 2019 году.

Примем старт с позиций, которые позволят биться за очки и показать сильную и чистую гонку", — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».