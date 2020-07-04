Шварцман — о третьем месте: очень доволен результатом, в конце не хотел сильно рисковать
Российский гонщик «Премы» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на третьем месте в первой гонке сезона Формулы-2, прошедшей на автодроме «Ред Булл Ринг».
«Очень доволен своими результатом и гонкой. У меня был хороший старт, затем был близок к лидерам. Это был мой первый пит-стоп в этом классе, ребята в боксах очень старались хорошо его провести, но левое колесо прикручивалось слишком долго и мы оказались позади Маркуса, что было обидно. На новых шинах мой темп постепенно начал расти, но в концовке я не хотел слишком сильно рисковать. У меня было несколько пыток опередить Армстронга, но не вышло. Да, думал в этот момент про чемпионат — так надо делать с первых же гонок», — заявил Шварцман в интервью после финиша.
Айлотт выиграл первую гонку Ф-2 в Австрии, Шварцман — 3-й, Маркелов сошёл
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