Гасли доволен, что оба пилота «Альфа Таури» пробились во второй сегмент квалификации

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой он показал двенадцатый результат.

«Доволен результатом. После вчерашних тренировок мы могли ожидать, что квалификация для нас не сложится легко, но за ночь мы сумели добиться хорошего прогресса с машиной. Думаю, мы можем быть довольны, что обе машины прошли во второй сегмент.

В настоящий момент мы там, где есть, но у нас есть свободный выбор шин, а в гонке может много чего произойти. Надеюсь, это даст нам хорошую возможность побороться за очки. Цель всегда будет одинаковой, мы будем атаковать по максимуму, чтобы добиться хорошего результата на домашней гонке", — приводит слова француза пресс-служба «Альфа Таури».