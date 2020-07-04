Леклер признал, что седьмая позиция отражает нынешнюю силу «Феррари»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии, признав, что результаты, продемонстрированные пилотами «Скудерии» на «Ред Булл Ринг», отражают реальные возможности итальянской команды.
«Не самая лёгкая квалификация. К сожалению, она действительно показала то, где мы находимся. Нам нужно оставаться оптимистами. Нужно продолжать работу в эти непростые времена», — приводит слова монегаска BBC.
Напомним, по итогам квалификации Гран-при Австрии Леклер показал седьмой результат, а его напарник Себастьян Феттель даже не сумел выйти в третий сегмент и примет старт с одиннадцатой позиции.
Поул на Гран-при Австрии завоевал Валттери Боттас из «Мерседеса». Данииил Квят стал тринадцатым.
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