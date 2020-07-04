В ФИА недовольны Феттелем, Марко и Хорнером. Они общались без масок

Сегодня, 4 июля, на автодроме «Ред Булл Ринг» состоялась первая квалификация сезона в Формуле-1. Из-за пандемии коронавируса Гран-при Австрии проходит в условиях повышенных норм безопасности.

Тем не менее четырёхкратный чемпион мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель, а также функционеры «Ред Булл» Кристиан Хорнер и Хельмут Марко нарушили правила поведения в паддоке и общались без защитных масок. Этот факт не ускользнул от ФИА.

В результате Феттелю, Марко и Хорнеру было вынесено предупреждение, сообщает Motorsport.

В ФИА отметили, что никто не обязан соглашаться соблюдать комплекс мер, установленный во время пандемии коронавируса. Вместе с тем в заявлении подчёркивается, что любой нарушитель может быть не допущен на мероприятия.