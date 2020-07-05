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Гасли оценил финиш на седьмом месте на Гран-при Австрии

Гасли оценил финиш на седьмом месте на Гран-при Австрии
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал финиш на седьмом месте в первой гонке сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Австрии.

«Потрясающе вернуться к гонкам после столь долгой паузы. И я думаю, что мы начали сезон действительно захватывающей гонкой. Если бы кто-то нам сказал, что в воскресенье мы финишируем на седьмом месте, я бы сразу же на это подписался. Думаю, мы можем быть довольны результатом после сложного начала уик-энда. Мы знали, что гонка обещает стать непростой, потому что „Рено“, „Макларены“ и „Рейсинг Пойнт“ очень сильны, но у меня были хорошие сражения на трассе, и я сумел избежать проблем до самого конца. Очень хорошая гонка для нас!» — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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